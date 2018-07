Corumbá Após sobreviver a tiro na cabeça homem confessa assassinado do passado "A vítima disse à polícia que o atentado foi motivado por vingança, pois ele havia matado o irmão de Renato"

Homem de 43 anos foi baleado na cabeça no final da tarde de ontem, quinta-feira (12), quando voltava para casa, pela rua 21 de Setembro, no bairro Dom Bosco, em Corumbá – a 419 quilômetros de Campo Grande. A vítima chegou a reconhecer os atiradores e disse à polícia que o atentado foi motivado por vingança.

Conforme registro policial, no Pronto Socorro o homem conseguiu contar a polícia que quando voltava para casa ouviu o disparo e sentiu que foi atingido na cabeça. Ele olhou para trás e viu um homem identificado apenas como Renato com uma espingarda em mãos. Ao lado dele, estava outro rapaz chamado Rodrigo. Depois do crime, os dois fugiram.

A vítima foi socorrida para o Pronto Socorro do município. Lá, ainda disse à polícia que o atentado foi motivado por vingança, pois ele havia matado o irmão de Renato.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia do município. Não há informações se homem permaneceu internado sob escolta, apenas que ficou na unidade de saúde em observação.

*Fonte: Campo Grande News. [Veja aqui a matéria e título original].