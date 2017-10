Acidente Batida entre caminhão-baú e Palio mata vendedor de redes na 163 "O homem ficou preso nas ferragens; o motorista do caminhão ficou em estado de choque e foi levado à Santa Casa"

Empresa de serviços funerários retirando o corpo da vítima Foto: Reprodução/Direto das Ruas

Tinha 62 anos o vendedor que morreu depois de bater o veículo que conduzia de frente com um caminhão-baú, na noite do domingo (15), por volta das 19h45, próximo ao posto de combustíveis Savana, na BR-163, em Campo Grande.

A polícia informou que a vítima foi identificada como sendo Raimundo Nonato de Freitas. O motorista do caminhão de 67 anos disse à polícia que seguia pela rodovia no sentido norte/ sul quando bateu de frente com o veículo Palio, que era conduzido por Raimundo.

O acidente foi fatal, a vítima morreu antes da chegada do socorro. O motorista do caminhão, que não ficou ferido afirma que seguia normalmente pela rodovia, quando o veículo do vendedor surgiu em sua frente de faróis apagados.

A Polícia Civil foi chamada e no local encontrou equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e CCR MSVia preservando a cena do acidente e sinalizando a rodovia.

Foi apurado que a vítima havia acabado de abastecer no posto quando se envolveu no acidente. De acordo com frentista, Raimundo abasteceu R$ 40 e saiu “cantando” pneus e em alta velocidade. As investigações não relatam presença de álcool.

De acordo com a equipe de socorro a vítima ficou presa nas ferragens e o corpo precisou ser retirado com a ajuda da CCR. Ainda foi observado que o veículo estava carregado com redes, produtos que eram comercializados pela vítima.

O motorista do caminhão entrou em estado de choque e por ser hipertenso precisou ser atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Prontomed, na Santa Casa de Campo Grande.