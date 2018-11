Ladário Briga antiga entre vizinhos termina com execução de irmãos em MS Em retaliação ao crime um imóvel foi incêndiado

Casa foi consumida pelas chamas Foto Divulgação/Bombeiros Foto: Reprodução/Bombeiros

Uma briga entre vizinhos terminou com a morte de dois irmãos em Ladário, município distante 426 quilômetros de Campo Grande, Vagner Soares Dantas e Vanessa Soares Dantas, de 27 e 25 anos, foram feridos a tiros após a discussão e não resistiram. O caso aconteceu nesta terça-feira (20), por volta das 04h da madrugada, na rua Goiabeira, no Bairro Alta Floresta II. Segundo o registro há muito tempo ocorria a briga entre os vizinhos, mas não revela os motivos.

Em retaliação ao crime, uma casa foi incendiada. Saiu no Diário Corumbaense, que testemunhas contaram à polícia que as brigas entre os irmãos e os vizinhos eram constantes, no entanto, ninguém soube explicar o motivo. Na madrugada de hoje, eles voltaram a discutir e dessa a vez a briga acabou em tragédia.

Após a nova briga, de acordo com relatos de testemunhas, três homens - que não tiveram os nomes divulgados - atiraram contra Vanessa e Vagner usando revólveres e uma arma de cano longo. Os dois morreram antes de receber socorro. Os suspeitos já identificados pela polícia, estão foragidos.

No mesmo bairro em que o crime aconteceu, uma casa foi incendiada, poucas horas depois. A residência teve a porta arrombada e a suspeita de polícia é de que o incêndio seja retaliação aos assassinatos. Os quatro cômodos do imóvel ficaram completamente destruídos.Na ação dos Militares do Corpo de Bombeiros foram usados dois mil litros de água no combater às chamas.