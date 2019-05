ACIDENTE Casal é encontrado carbonizado após avião explodir em Campo Grande Aeronave levantou sobrevoou 100 metros antes de cair

Foto: Reprodução/Direto das Ruas/CG News

O médico ginecologista Pedro Arnaldo dos Santos e a esposa, Silvana Maria Pizzo dos Santos, morreram após queda de avião na manhã desta quarta-feira (15), os corpos foram encontrados carbonizados em meio a estilhaços de um avião, modelo Beechcraft Bonanza, na região do Aeroporto de Santa Maria, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo Campo Grande News, o avião havia levantado pouso, deu três rodopios no ar e chocou contra o solo, o casal morreu na hora. No local muita neblina atrapalhou até mesmo o trabalho do Corpo de Bombeiros, que esteve lá apagando as chamas.

Segundo os Bombeiros, não foram encontrados sobreviventes.