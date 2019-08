ROUBO Cliente tem carro furtado de estacionamento de atacadista em Campo Grande Ela afirma que não recebeu ajuda dos funcionários do mercado

IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET Foto: FOTO ILUSTRATIVA DA INTERNET

Uma cliente de 45 anos teve o carro furtado no estacionamento de um mercado atacadista no bairro Vila Cidade Morena nesta sexta-feira (9) em Campo Grande. Ela afirma que não recebeu ajuda dos funcionários do mercado.

A vítima conta que deixou o carro no estacionamento do atacadista enquanto fazia compras. Ao sair do mercado, viu que uma pessoa saía do estacionamento levando seu veículo.

Ela ainda conta que pediu ajuda dos funcionários do mercado, mas não recebeu suporte. Ela ainda pediu ao atacadista que desse acesso às câmeras de segurança para que pudesse identificar o suspeito, mas também os funcionários negaram.

O caso foi registrado como furto na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.