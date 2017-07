BR-267 Colisão entre carreta e carro de passeio deixa três mortos

Foto: Da Hora Bataguassu

Três pessoas morreram em um acidente ocorrido nesta noite de quarta-feira, dia 19 de julho, próximo à cidade de Bataguassu, município localizado na rodovia BR-267, no KM 38, perto da divisa com o Estado de São Paulo.

A colisão foi frontal entre uma carreta, do tipo baú, em um carro de passeio da modelo VW/Gol. De acordo com o site Da Hora Bataguassu, o carro com as vítimas, com placa de Jales, São Paulo, invadiu a pista contrária.

O impacto foi tão forte que os três ocupantes do carro, todos do sexo masculino, morreram na hora. Eles também ficaram presos às ferragens. Já o motorista da carreta Scania, um homem de 51 anos, não sofreu ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o desencarceramento das vítimas nas ferragens. É aguardado o fim dos trabalhos da perícia para que os três corpos sejam devidamente identificados.

Além dos bombeiros locais e peritos de Nova Andradina, a Polícia Civil de Bataguassu e patrulheiros da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram ao local para realizar os procedimentos de praxe. O trânsito ficou parcialmente parado.