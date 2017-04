"Roubo Milionário" Confira; perguntas e respostas sobre o maior assalto da história paraguaia

Foto: Reprodução/O Globo

Valores milionários e cenas de fuga cinematográficas. A invasão à sede da transportadora Prossegur em Ciudad del Este culminou no que pode ser o maior roubo da história do Paraguai, com a participação de brasileiros. Porém, quanto foi roubado? Autoridades paraguaias afirmaram que o montante levado pelos ladrões chegava a US$ 40 milhões, mas a empresa não confirma. Confira a seguir essa e outras perguntas e respostas sobre o crime, os envolvidos e a fuga:

Quanto foi roubado?

Há divergências sobre a quantia. A Prosegur informou na tarde de terça-feira (25) que ainda está calculando o montante roubado. Agências de notícias afirmam que a empresa já reduziu o valor para US$ 8 milhões. Inicialmente, a imprensa paraguaia havia divulgado que US$ 40 milhões (R$ 126 milhões) haviam sido roubados. Na noite de terça-feira, a Polícia Federal informou que já recuperou o equivalente a RS$ 4,5 milhões em cédulas de real, dólar e guarani.

Quem são os autores do crime?

Segundo estimativas da polícia do Paraguai, cerca de 50 pessoas invadiram a sede da Prosegur em Ciudad del Este. Testemunhas do crime relataram à imprensa paraguaia que os criminosos falavam português. O ministro do Interior do Paraguai atribuiu o crime à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo. Segundo o ministro, sua fonte de informação era a polícia brasileira. Ele disse ainda que veículos utilizados no assalto e deixados para trás na fuga continham placas brasileiras.

A facção paulista está por trás do roubo?

Apesar de o ministro paraguaio ter atribuído a informação à polícia brasileira, nenhuma autoridade do Brasil confirmou que o PCC planejou o roubo ou que entre os envolvidos estavam integrantes da organização. No entanto, segundo o G1, um dos suspeitos é integrante da facção. Trata-se de Luciano Castro de Oliveira, o Zequinha, que foi condenado a mais de 50 anos de prisão e é foragido da Justiça. Sua identificação reforçou a suspeita da participação da facção.

Como os ladrões fugiram?

Durante a fuga, os ladrões usaram tachas de metal para furar pneus de veículos e evitar perseguição. Cerca de 15 carros foram incendiados em Ciudad del Este. Outras cinco caminhonetes foram abandonadas.



Como os ladrões escaparam do Paraguai?

Depois do assalto, os bandidos teriam se dirigido ao distrito de Hernandarias, vizinho a Ciudad del Este, e chegado ao Brasil pela área rural de Itaipulândia (PR), que fica a mais de 600 quilômetros de Curitiba. A Polícia Federal suspeita que os envolvidos no roubo tenham cruzado a fronteira do Brasil com o auxílio de barcos. Suspeitos foram abordados pela PF às 12h de segunda-feira perto do Lago de Itaipu. Duas horas depois, houve nova troca de tiros entre agentes e suspeitos, em São Miguel do Iguaçu.

Segundo o delegado Geraldo Evangelista, da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, suspeitos que chegaram pelo Paraná podem ter cruzado a fronteira para despistar as autoridades. O Batalhão de Policiamento de Fronteiras (BPFron) disse que 11 trabalhadores rurais foram feitos reféns no Brasil pelos ladrões em fuga, mas já foram libertados.

Quantos suspeitos morreram e quantos foram presos?

Três suspeitos foram mortos numa troca de tiros com policiais brasileiros na segunda-feira, além de um policial paraguaio, que foi atingido tentando conter a fuga. Segundo o delegado Fabialno Bordignon, da Polícia Federal, o tiroteio ocorreu quando agentes da PF encontraram um barco na fronteira.

Até a noite de terça-feira, dez pessoas haviam sido presas por suspeita de envolvimento no assalto. As prisões ocorreram no Paraná. O nome de nove presos já foi divulgado.

O que já se sabe sobre o plano dos ladrões?

A Polícia Federal afirma que a quadrilha usou uma mansão em Ciudad del Este como base estratégica e investiga outros imóveis que poderiam ter sido utilizados. Até terça-feira haviam sido apreendidos dois barcos, sete veículos, incluindo um carro de polícia que foi roubado pela quadrilha, além de fuzis, metralhadora, explosivos e munição. A PF também encontrou malotes com cédulas de dólar, real e guarani.

Quanto tempo durou o roubo?

Três horas. Os assaltantes invadiram a sede da Prosegur, que fica a 4 quilômetros da fronteira com o Brasil, por volta de 1h30m de segunda-feira. Eles explodiram a entrada da transportadora — foram cinco explosões. Houve troca de tiros com seguranças, e um policial paraguaio foi morto em frente a empresa. (Com o Globo).