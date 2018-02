Fátima do Sul Corpo de mulher desparecida no carnaval é encontrado em estado de decomposição no Rio Dourados 'O corpo estava boiando sobre os galhos, perto de uma ponte, entre o distrito de Porto Vilma e o município de Deodápolis'

Por: Tero Queiroz 21/02/2018 às 11:13 Comentar Compartilhar

Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã de hoje, quarta-feira (21) o corpo de uma mulher no rio Dourados, perto da ponte de madeira da MS-274, entre o distrito de Porto Vilma e o município de Deodápolis. O cadáver estava em decomposição e a Polícia Civil foi acionada para iniciar os trabalhos de identificação. Bombeiros estão desde terça-feira (20) no rio Dourados a procura de Débora Dias dos Santos, vista pela última vez pelo marido, quando chegava à casa deles, em Fátima do Sul, a 232 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Civil investiga o desaparecimento e somente após os trabalhos periciais poderá dizer sobre a identificação do corpo encontrado no rio. O corpo estava boiando sobre os galhos, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O ponto onde foi encontrado é perto de uma ilha e distante 37,4 quilômetros da ponte de concreto da MS-276. Desaparecimento Segundo a polícia, Débora passou o dia em uma confraternização do próprio aniversário, onde ingeriu bebida alcoólica. Quando voltaram para casa, ela disse para o marido que queria sair novamente. Eles então teriam iniciado uma discussão e ela saiu de casa.