Fronteira Corpos de jovens são encontrados em meio ao lixo após execussão brutal Os autores tentaram incinerar após executar as jovens

Foto: Porã News

Os corpos de duas jovens, uma de 19 e outra de 16 anos, foram encontrados na manhã desta quarta-feira (17), em meio ao lixo por moradores de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

De acordo como Porã News, as vítimas foram abandonados em área desabitada do Bairro Santa Ana na cidade paraguaia e os autores teriam tentado incendiar os corpos após serem executadas de forma brutal, ambas possuíam perfurações na nuca e cortes feito por arma branca.

Segundo ainda as informações, a execução das jovens podem estar relacionadas ao 'acerto de contas' entre assaltantes nesta parte da fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul. A vítima de 19 anos era suspeita de estar envolvida no roubo de uma caminhonete da propriedade de um vereador de Dourados, que foi recuperada em Pedro Juan Caballero.

Os investigadores da Divisão de Homicídios e Agentes da Polícia Técnica apoiados pelo promotor de justiça Gabriel Segovia realizaram os procedimentos de rigor e encaminhou o corpo ao IML da cidade a espera dos familiares.

Fonte: Porã News