Jardim Radialista Criminosos tentam roubo de malote trocam tiros com a PM e um acaba baleado "Tentavam levar o malote de um supermercado, na manhã de hoje"

Polícia no local da tentativa de roubo Foto: Flávio Dias/TV Morena

Um assaltante foi baleado após tentar roubar malote de um supermercado, na manhã de hoje, sexta-feira (13), no Jardim Radialista, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o baleado e mais um suspeito renderam o motorista do carro no momento em que o veículo estava parado no semáforo.

Policiais passavam pelo local e viram os bandidos apontando arma para o motorista. Os asssaltantes estavam em uma motocicleta e os militares jogaram a viatura contra eles.

Os suspeitos fugiram por um matagal, os policiais foram atrás e houve troca de tiros. O assaltante baleado foi socorrido para uma unidade de saúde pelo Corpo de Bombeiros e o outro envolvido fugiu com a arma.

Os malotes não foram roubados. O motorista do carro tem 40 anos e ficou bastante nervoso com a situação.

Fonte: G1 MS. [Veja aqui a matéria e título original].