Dourados Desaparecimento de servidora Pública de Dourados, familiares pedem ajuda

Familiares e amigos da servidora pública federal Cynthia Adriana Gimenes Kobus, 49 anos, do TRE/MS em Dourados, comunicam o seu desaparecimento desde ontem(14) à noite, às 18h30.

O automóvel dela, junto com as chaves do veículo e parte dos documentos foram encontrados próximo à Estação Rodoviária de Dourados (quase em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima). Cynthia Adriana Gimenez Kobus sofre de depressão e pode ter viajado para a cidade de Caarapó, já que em seu cartão de crédito foi cobrada uma passagem no valor de R$ 16,00 para aquela cidade, informa a família.

Não está descartada também a hipótese dela tentar seguir viagem para a cidade de Maringá/PR, onde tem familiares. No automóvel ela deixou inclusive o aparelho celular.

Familiares e amigos pedem a colaboração da comunidade sul-mato-grossense para que os ajudem a encontrá-la. Qualquer informação pode ser repassada para os números: 99804-3111 (Sidney) ou 98111-6341 (Patrícia)