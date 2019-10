VIOLÊNCIA Disfarçados de funcionários assaltantes invadem TV Cultura em SP e fazem reféns Ao menos 12 criminosos participaram do crime que contou com uso de armamento pesado e uma van dos Correios

Grupo de bandidos invadiu, neste domingo (6), a sede da TV Cultura, na Barra Funda, Zona Oeste da cidade de São Paulo Foto: Divulgação

Assaltantes armados invadiram a sede da TV Cultura em São Paulo (SP) e roubaram caixas eletrônicos na manhã de ontem domingo (6). Segundo a Polícia Militar, funcionários foram feitos reféns por três horas.

A TV disse que o caso aconteceu as 7h da manhã de ontem, a sede do prédio na capital paulista. Segundo a emissora, cerca de 12 criminosos estavam fortemente armados e vestiam uniforme “funcionários da empresa e de uma empreiteira que realizada obras no museu sediado na Fundação Padre Anchieta”.

Os suspeitos chegaram ao local em carros particulares e em um van dos Correios, renderam seguranças e fizeram reféns. Tudo planejado para que dois caixas eletrônicos do Banco do Brasil pudessem ser arrombados. De acordo com a Polícia Militar, havia um terceiro caixa que os criminosos parecem não ter conseguido arrombar.

O caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceagesp) e, de acordo com a emissora, a polícia está fazendo perícias no local.