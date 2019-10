ASSALTO Durante assalto, bandido ameaça roubar bebê de 1 ano Caso ocorreu por volta das 18h30 de ontem (2) na Avenida dos Cafezais

Caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga Foto: Foto: Henrique Kawaminami

Uma mulher de 43 anos procurou a polícia na noite de quarta-feira (2) após ser assaltada no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. Durante a ação, o bandido ameaçou roubar o filho da vítima, de apenas 1 ano.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima contou à polícia que, por volta das 18h30, ao descer do transporte coletivo na Avenida dos Cafezais, foi abordada por um bandido armado.

O homem anunciou o assalto, exigiu que a vítima entregasse o celular ou ele levaria a criança, de 1 ano, que estava no colo da mulher.

A vítima entregou o aparelho e o bandido fugiu sentido ao bairro Los Angeles. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.