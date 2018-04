PRF Durante o fim de semana a PRF recuperou 4 veículos em todo o estado do MS

Foto: PRF

Três Lagoas

No final da tarde de sexta-feira, 20 de abril, durante fiscalização na BR-262 km 23, foi abordado o veículo Fiat/Siena Essence com placas aparentes de Capela do Alto/SP, conduzido por um homem de 36 anos, em companhia de uma passageira de 39 anos, e um adolescente de 16.

Os policiais rodoviários federais constataram que o carro tinha sinais de adulteração, com placas originais de Uberlândia/MG, o qual tinha registro de roubo/furto registrado no dia 03/12/2017.

O condutor declarou ter pegado o veículo na cidade de Ilha Solteira/SP como garantia do pagamento de uma dívida.

O motorista, a passageira e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas/MS e o menor foi encaminhado ao Conselho Tutelar da cidade.

Dourados

1) Na noite de sexta-feira, 20 de abril, na BR-163 km 267 os policiais abordaram um Chevrolet/Onix com placas aparentes de Lins/SP. O documento apresentado tinha indícios de falsidade e em consulta aos Sistemas da PRF constatou-se que o veículo tratava-se de produto de furto/roubo e que sua placa original é do Rio de Janeiro/RJ.

O condutor, de 23 anos, foi preso em flagrante e confessou que iria entregar o automóvel em um posto de combustível na entrada da cidade de Dourados/MS, onde receberia pelo transporte.

2) Na noite de sexta-feira, 20 de abril, no km 267 da BR- 163 foi abordado o veiculo Fiat/Palio com placas aparentes de São Paulo/SP.

A equipe verificou que o CRLV apresentado pelo motorista era falso e que o veículo tinha sinais de adulteração com placas originais de São Bernardo do Campo/SP, onde tinha registro de roubo/furto.

O condutor, de 25 anos, declarou que receberia a quantia de R$1.000,00 (mil reais) para levar o veículo de Bauru/SP até Dourados/MS. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Civil de Dourados/MS juntamente com o veículo.

Bataguassu

Na tarde de sábado, 21 de abril, a equipe policial abordou uma “cegonheira”, conduzida por um homem de 48 anos. Em análise aos veículos que eram transportados, os policiais perceberam que um Fiat/Pálio Adventure com placas aparentes de Várzea Paulista/SP tinha elementos identificadores adulterados, sendo o original de Guarulhos/SP com registro de furto/roubo na data de 24/03/2018 em São Paulo/SP.

O motorista declarou que é empregado da empresa e que apenas cumpre ordens. Segundo ele, o veículo foi pego em um pátio de uma transportadora em São Bernardo do Campo/SP e seria levado para Ariquemes/RO.

O veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu/MS e o motorista também foi encaminhado para prestar esclarecimentos.