VIOLÊNCIA Em três dias, sexta execução é registrada na fronteira Outro corpo é encontrado nesta manhã (24) em Ponta Porã

Viatura da Polícia Militar ao lado do corpo encontrado nesta segunda-feira Foto: Léo Veras/Porã News

Executado com vários tiros, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado nesta segunda-feira (24), enrolado em uma lona na estrada atrás do aeroporto de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, na região de fronteira com o Paraguai.

Segundo a polícia, essa é a sexta morte registrada desde a sexta-feira (21) até hoje. Conforme as autoridades, as execuções são atribuídas a guerra entre o narcotráfico que domina a fronteira de Brasil (BR) com Paraguai (PY).

Nesta manhã, o corpo continuava no meio da rua para ser periciado pela Polícia Civil, a suspeita é de que o homem tenha sido executado em outro local e jogado perto do aeroporto.