Rio Brilhante Embriagado, jovem mata cachorros a facadas e se entrega à polícia

Um jovem de 18 anos, que não teve o nome divulgado, matou a facadas em Rio Brilhante, três cachorros na noite de ontem (10/1). Um dos animais teve a cabeça decapitada pelo autor.

Outro teve as partes do corpo separadas e no terceiro ficou com uma faca cravada na cabeça. De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, o acusado mora na casa com outro rapaz e os cães seriam dos dois.

Na manhã desta sexta-feira (11/1), o autor do crime se apresentou à PC (Polícia Civil) do município, e acompanhado da mãe, ele foi ouvido pelo delegado que cuida do caso Guilherme Sarian.

Ainda conforme o site, o homem alegou que estava bêbado, por isso, esfaqueou os animais.

Como o acusado se apresentou espontaneamente na delegacia, acaba impedindo a prisão em flagrante.

Mobilização

Por volta das 10h30 um grupo de voluntárias da Amar (Associação de Proteção aos Animais), de Rio Brilhante esteve na delegacia, e conforme a presidente Eliza Mara, a associação quer justiça.

“Estamos aqui porquê essa maldade não pode ficar impune. Trabalhamos tanto pelos animais então vamos acompanhar de perto esse caso” destacou.