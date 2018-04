Dourados Filho de apresentadora é preso na rodoviária com dinheiro falso

Foto: Osvaldo Duarte

Um estudante de Medicina, morador na cidade de Ji-Paraná (RO), foi preso há pouco no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares, em Dourados, com 150 notas de reais falsas dentro de sua mochila.

Ele foi identificado como Gustavo Melo dos Santos, 19.

Conforme apurado no local, o jovem estava dentro de ônibus, quando Canil da Polícia Militar e a Guarda Municipal flagraram o dinheiro. Questionado, o suspeito disse ter comprado as notas em uma loja no Paraguai.

Ele retornava para a cidade onde reside. Após o flagrante na mochila, policiais encontraram mais alguns pacotes de notas dentro do travesseiro que estava em sua poltrona, porém, ele negou a propriedade.

O rapaz disse ainda que a mãe dele é jornalista em Ji-Paraná e apresentava programa policial, onde ele já atuou como cinegrafista.

A ocorrência segue em andamento.