CORUMBÁ 'Perfurado de bala' e com órgãos expostos, corpo é encontrado rodando em rio de MS A vítima era colombiana, morava em São Paulo e veio para MS na sexta-feira (4)

Corpo foi encontrado por populares Foto: Reprodução/Diário Online

O corpo do colombiano Sérgio Enrique Cediel Pinto, de 48 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Corumbá, no interior de Mato Grosso do Sul, nessa segunda-feira (7). O cadáver com perfurações de bala, estava em um canal da foz Bracinho, há 20 minutos de barco da cidade.

Conforme o site Diário Corumbaense, o corpo do colombiano foi encontrado por pessoas que faziam o trajeto pelo Canal em uma lancha. A vítima usava bermudas, e camisa. Ele tinha junto ao corpo carteira de trabalho e habilitação em um dos bolsos.

O cadáver, possuía marcas de tiros de arma de fogo, no queixo e no peito, além de uma facada na barriga, com isso os órgãos internos estavam expostos no corpo que boiava pelas águas. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico e Odontologia Legal (Imol) de Corumbá.

Segundo informações preliminares, a vítima estava em Corumbá desde a sexta-feira (04), data em que a esposa perdeu contato com Sérgio. A família disse que registraria boletim de ocorrência hoje. Ele era morador de São Paulo;

A Polícia Civil de Corumbá deve investigar as circunstâncias da morte do colombiano.