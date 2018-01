Nova Alvorada do Sul Homem é assassinado com cinco tiros enquanto caminhava por bairro

Foto: Alvorada Informa

Um homem de aproximadamente 30 anos foi encontrado morto com cinco tiros pelo corpo em via pública por volta de 0h00 dessa terça-feira (16). O crime aconteceu na wagner Noelson de Souza, esquina com Eliê Vidal, no bairro Maria de Lourdes, em Nova Alvorada do Sul. As informações são da Policia Civil e Militar que se encontram no local.

A vítima, identificada como Adilson Peixoto, morreu no local e segundo a Polícia Militar.

De acordo com a PM, testemunhas disseram terem ouvido ao menos nove tiros, desses cinco teriam acertado Adilson, que morreu antes que receber socorro médico, sabe-se que um tiro foi na nuca, apresentando vestígios de pólvora. O suspeito estaria segundo informações a pé e ao avistar a vítima andando na rua, efetuou os disparos de arma de fogo, calibre .38.

A polícia investiga o que teria motivado o crime. As equipes da PM e Policia civil realizam buscas na região, mas não localizaram o suspeito até esta publicação, neste exato momento pericia técnica no local.