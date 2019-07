DOURADOS Homem é atingido com 6 tiros ao sair no portão de casa Vítima morreu no local

Por: TERO QUEIROZ 01/07/2019 às 10:16

Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News Anderson do Santo Água, de 34 anos, foi executado a tiros na noite de ontem (30), e frente a casa dele, na cidade de Dourados, interior de Mato Grosso do Sul. Conforme registro de ocorrência, o assassino chegou em um Fiat Pálio, chamou o homem no portão da casa, ao saír a vítima foi atingida com seis disparos: três disparos atingiram barriga e peito. Santo morreu na porta da casa. O caso será investigado pela delegacia de Polícia Civil de Dourados.