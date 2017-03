PMA Homem é autuado em R$ 900 reais por trasnportar 10 kg de pescado sem licença

Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, autuaram nesta segunda-feira (20) à tarde, um pescador, residente em Ribas do Rio Pardo, com 10 kg de pescado ilegal.

Durante bloqueio na rodovia MS 345, naquele Distrito, os Policiais abordaram um veículo VW Santana, onde estava o pescador, e apreenderam os 10 kg pescado, que eram transportados sem a licença ambiental e sem a Guia de Controle de Pescado.

O pescador, de 37 anos, retornava de uma pescaria no rio Miranda, onde tinha capturado os peixes e levariam para sua cidade.

O veículo também foi apreendido. Diante da infração, os policiais efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 900,00 contra cada autuado. O pescado será doado para instituições filantrópicas. (Com assessoria).