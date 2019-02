Tráfico de drogas Homem é preso com mais de 15kg de maconha em ônibus

Um homem de 25 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na tarde de ontem (4/2), pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na BR-376, durante bloqueio para fiscalização, com 25 volumes prensados de maconha.

O indivíduo estava dentro do ônibus abordado pelos policiais. A droga, segundo os agentes, estava no compartimento de bagagens do veículo, e o responsável foi identificado por meio do comprovante de embarque.

Consta na ocorrência, que o homem disse para a polícia que foi contratado para levar a droga de Naviraí até a cidade de Ribeirão Preto (SP).

Após pesagem, os volumes de maconha totalizaram 15,750kg.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema para os procedimentos legais.