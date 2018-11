"Luz da Infância 3" Homem é preso no Industrial suspeito de armazenar material de pornografia infantil Na casa do acusado foram encontrados computadores, celulares e um pen drive, com suspeita de conter material de pornografia infantil

Por: Página Brazil/ Reproduzido por Tero Queiroz 22/11/2018 às 10:09 Comentar Compartilhar

Policiais civis levam homem detido na operação Luz da Infância 3 a delegacia em Campo Grande Foto: Polícia Civil/Divulgação Durante a operação Luz da Infância 3, contra a pornografia infantil, que está sendo promovida simultaneamente por policiais civis de Mato Grosso do Sul e outros 17 estados, além do Distrito Federal, um técnico de laboratório de 37 anos foi detido em Campo Grande. Ele foi levado para a Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao adolescente (Depca) para prestar esclarecimentos. Segundo a polícia, na casa dele, em Indubrasil, região oeste de Campo Grande, foram encontrados computadores, celulares e um pen drive, com suspeita de conter material de pornografia infantil, Tudo vai para perícia. O técnico foi um dos alvos da operação. Desde o início da manhã os policiais foram para as ruas para cumprir seis mandados de busca e apreensão, sendo três para Campo Grande e o restante para Iguatemi e Jardim. As ações estão sendo realizadas em 18 estados e no Distrito Federal. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos também em Buenos Aires, na Argentina, em uma parceria com a Polícia Brasileira, que indicou alvos naquele país. Na etapa anterior da operação, em maio deste ano, foram presos pelo menos seis pessoas em Campo Grande e no interior. Todos por suspeita de armazenar e compartilhar material de pornografia infantil.