FALSIFICAÇÃO Homem é preso por falsificar diploma de Educação Física Além de falsificar dois diplomas ele ainda trabalhava em um projeto na Funesp de Campo Grande

Um homem foi preso por policiais da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), nessa terça-feira (1), em Campo Grande, após denúncia do CREF11/MS (Conselho Regional de Educação Física de MS).

O homem teria praticado, em tese, crime de uso de documento falso, ao usar diploma falsificado da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) para contratação como profissional de Educação Física em Rondonópolis (MT). Por este motivo havia um mandado de prisão em aberto da 1ª Vara da Justiça Federal do município.

No período em que estava sendo procurado pela polícia, o homem começou a trabalhar em um projeto da Funesp em Campo Grande. Para a contratação na Capital, o homem também apresentou o diploma falso de bacharel pela UFMS e ainda uma cédula de identidade profissional expedida pelo CREF do Estado do Mato Grosso, no caso, também falsificada.

O CREF11/MS orienta que as prefeituras e instituições privadas fiquem muito atentas quanto a este problema dos diplomas falsos. É uma situação preocupante, e que a prefeitura e a população foram vítimas deste homem que apresentou documentos falsos. O CREF11/MS está à disposição para sanar quaisquer dúvidas neste sentido, quanto a avaliação dos diplomas. A população tem o direito de receber um atendimento de um profissional de Educação Física qualificado.



O homem agora está à disposição da polícia. A população pode consultar fazer denúncia de falso profissional e ainda consultar se o profissional é habilitado ou se a academia é regular pelo site: www.cref11.org.br.