Bairro Tijuca Homem morre fatalmente em cruzamento sem sinalização na Capital "Detran intensifica concientização, porém ruas continuam alimentando o "caos""

As vítimas no trânsito continuam crescendo de forma disparada e descontrolada. O órgão regulamentador, Agetran (Agência Nacional de Trânsito), por meio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), criou o campanha do Maio Amarelo; Conscientização no trânsito. E intensifica a tentativa de conscientizar a população, por meio de comerciais e palestras, distribuição de folhetos, porém nada parece surtir efeito.

Na tarde desta quarta-feira (24), mais um cidadão deixou família e uma história para trás, ao morrer fatalmente em uma colisão no Bairro Tijuca, na Capital. O homem identificado como sendo Valdir Ferrari, morreu no local da colisão, em um cruzamento sem sinalização.