CAPITAL Homem suspeito de homicídio é preso com arsenal no Colibri Jobson foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Procurado suspeito de homicídio, Jobson Simenes Meza, 33 anos, foi preso em sua casa nesta quinta-feira (2), no bairro Colibri, em Campo Grande. Na casa do homem a polícia encontrou arsenal, com mais de 84 munições de uso restrito.

De acordo com informações da Polícia Civil, o mandado de busca e apreensão na casa à Jobson, doi expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Juri de Campo Grande. A polícia foi até o local, onde econtrou duas pistolas .765 e .380, as 84 munições, com balas até de fuzil. quatro rádios comunicadores de uso restrito. 11 cartuhos deflagardos e um Jetloader (espécie de facilitador para carregar armas), esse de seis tiros.

Jobson foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Sem documentação e autorização para possuir as armas e as munições e por desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação, através do uso dos rádios comunicadores.

Segundo a Polícia Civil, Jobson também é suspeito de um homicídio ocorrido em junho de 2018. Preso em flagrante, ele foi encaminhado a 5ª Delegacia de Polícia Civil.