"IrmÃ£os do mal" sÃ£o presos em MS apÃ³s acusaÃ§Ãµes de sequestro, roubo e tortura no MT

Investigação "Irmãos do mal" são presos em MS após acusações de sequestro, roubo e tortura no MT

Foto: Reprodução/Edição MS

Foram presos neste domingo (26), em um assentamento no Vale do Taquari, em Coxim - distante 260 km de Campo Grande, dois irmãos, ambos acusados de assaltar, sequestrar e torturar vítimas na cidade de Nobres (MT).

Identificados como sendo Creuza Silva (30) e Claudinor da Silva (22) o "Pretote", ainda após investigação a Polícia Civil, teria chego a dois adolescentes que estariam envolvidos em crimes, segundo informações do site Edição MS.

Os adolescentes tem 15 e 16 anos, foram ouvidos e entregues ao Conselho Tutelar. Além de Creuza e Claudemir, já presos, há ainda uma terceira irmã, Clarice da Silva, que fugiu ao perceber a movimentação da polícia. De acordo com os investigadores, a prisão dela deve acontecer em breve. As investigações descobriram que ela é garota de programa e presta serviços entre os municípios de Coxim e São Gabriel do

Clarice da Silva é procurada pela polícia, ela também participou dos crimes (Foto: Edição MS).

Oeste.

Todos os acusados de acordo com a polícia, possuem mandado de prisão e serão levados para os Estabelecimentos Penais, "Pretote" em Coxim e Creuza em São Gabriel do Oeste. A polícia pede ajuda para tentar localizar o paradeiro de Clarice, qualquer informação pode ser levada de forma anônima à delegacia.

Crimes

Os envolvidos assaltaram um taxista no dia 18 de fevereiro de 2017 usando uma faca. Depois de render a vítima, ela foi colocada dentro do porta-malas. Com isso, eles partiram para o crime principal, que era sequestrar uma jovem.

No mesmo dia eles renderam a vítima, mantiveram em cárcere privado onde ela foi torturada. Entre as agressões estão o corte de cabelo com uma faca, várias queimaduras com cigarro, além de lesões causadas de várias formas.

Após o sequestro e tortura, ela teve as roupas rasgadas e foi abandonada no matagal. Durante todo esse tempo o taxista foi mantido no carro, que depois foi abandonado. Poucos dias após o crime a polícia do estado vizinho chegou a identidade dos envolvidos, mas não conseguiu prender ninguém.

Na delegacia de Coxim, o acusado de 22 anos confessou os crimes e contou que ele e as irmãs fizeram tudo isso porque a jovem estava convivendo com seu ex-cunhado e maltratava os sobrinhos do trio, porém, essa informação não foi confirmada pela polícia. (Com assessoria).