Dourados Irritado com o barulho do culto homem invade igreja com revólver e facão "Homem entrou no local e subiu ao palco"

Por: Tero Queiroz 07/05/2018 às 11:29 Comentar Compartilhar

Foto: Reprodução/Osvaldo Duarte Paulo Audiê Siqueira, 58, acabou preso na noite de ontem, domingo (6) em Dourados, após invadir igreja evangélica durante o culto. O caso ocorreu por volta de 21h40 na rua Antônio Emílio de Figueiredo. Segundo o boletim de ocorrência, o homem entrou no local e subiu ao palco, onde havia dois pastores e um cooperador, tomando o microfone de um deles e a dizer que estava armado com facão e revólver. Em seguida deixou a igreja e se deslocou até a parte de fora. Lá, começou a bater com a arma branca contra um veículo. A polícia foi acionada e se deslocou até a região, conseguindo deter Paulo próximo dali. Encaminhado ao 1º Distrito Policial, negou ameaças e disse estar irritado com o barulho, segundo ele, promovido nos dias de culto. Na delegacia, acabou autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, resistência, desacato, porte de arma e danos materiais.