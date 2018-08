Coxim Jovem morre em colisão entre carro e moto na avenida Vírginia Ferreira

Foto: Alisson Silva

Uma jovem morreu e outro ficou ferido num acidente ocorrido por volta das 4 horas deste domingo (12), na avenida Vírginia Ferreira, em Coxim. A menina Marta Lethicia da Conceição Lima, de 18 anos, foi socorrida com vida, em estado gravíssimo, pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

As informações iniciais são de que Lethicia subia a avenida na garupa de uma Honda Fan, placa de Dourados, que foi atingida por um carro. O VW Gol, placa de Coxim, descia a avenida e teria feito uma manobra sentido bifurcação da avenida Coronel Manoel Mariano com rua Joaquim Cardeal de Souza, quando atingiu a moto.

Coma colisão, Lethicia foi arremessada por pelo menos 10 metros do ponto de impacto. A motocicleta era pilotada por João Pedro Santos Silva, de 20 anos, que não se feriu. O motorista do carro, até o fechamento da reportagem, não havia sido identificado.

Com ferimentos, ele recusou atendimento do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O motorista do carro permaneceu no local, mas, quando foi anunciado o óbito de Lethicia ele ficou desorientado e tomou rumo ignorado. As polícias Civil e Militar tentam identificar e localizar o motorista.

Lethicia era uma jovem atuante na comunidade coxinense, onde desenvolvia um trabalho social através do grupo MDJ (Movimento Desperta Juventude). Um dos últimos trabalho foi a campanha de arrecadação de agasalhos para distribuir às famílias carentes de Coxim. Ela foi mãe jovem e deixa uma menina de aproximadamente 3 anos.