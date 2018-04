São Gabriel do Oeste Jovem tem perna decepada em grave acidente em São Gabriel do Oeste

O jovem Francie Ferreira dos Santos, de 27 anos, teve a perna decepada num acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (19), no Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste, região norte de Mato Grosso do Sul.

Ele era piloto de uma Yamaha YZF-R3 e tinha como passageiro Marcos Machado da Silva, de 20 anos, que sofreu apenas escoriações. Os jovens foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal, sendo que o estado de Francie inspira cuidados.

A colisão entre a moto e um Citroen C3 aconteceu no cruzamento sem sinalização das ruas Curicaca com a Pintassilgo. Com o impacto, a perna esquerda da vítima, do joelho para baixo, foi decepada.

A parte decepada ficou no chão e o jovem foi levado para a calçada, onde foi socorrido. Francie perdeu muito sangue, mas a hemorragia foi contida pelos socorristas. Diversas fotos, tiradas logo após o acidente, circulam pelas redes sociais.

O motorista do carro teria ficado em estado de choque ao descer do carro e ver a situação de uma das vítimas, tomando rumo ignorado.