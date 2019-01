Menino de 8 mata amigo de 4 com tiro de espingarda

Uma criança de 8 anos matou uma outra de 4 acidentalmente com um tiro de espingarda nessa terça-feira (1º), no município de São Vicente Ferrer, a 275 km de São Luís.

Segundo o 'G1', com informações da polícia, as crianças brincavam na casa do autor do disparo, quando, sem saber que a arma estava carregada, o menino de 8 anos apontou a espingarda para o mais novo e disparou na direção da boca dele.

A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. A polícia está apurando o caso.