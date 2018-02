Dourados Menino de três anos tem traumatismo craniano após cair da janela de prédio Gilberto estava dormindo e os pais desceram para o pátio do residencial Roma I

Criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Foto: Reprodução/Adilson domingos

Um menino de três anos de idade sofreu traumatismo craniano e fratura na perna esquerda após cair do terceiro piso do segundo andar de um condomínio residencial em Dourados, a 233 km de Campo Grande. O acidente ocorreu na noite de ontem, terça-feira (20) e Gilberto Campos Braga Neto está internado no Hospital da Vida.

Segundo os familiares, Gilberto estava dormindo e os pais desceram para o pátio do residencial Roma I, localizado na região oeste da cidade, quando ouviram um barulho e perceberam que a criança tinha caído pela janela do apartamento.

O menino foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e chegou consciente ao hospital. Segundo os socorristas, Gilberto sofreu fratura no fêmur e teve um traumatismo crânio-encefálico considerado leve. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.