Fatalidade Motociclista morre em colisão com bitrem e corpo fica preso embaixo do veículo "Alyne iria buscar a filha na creche"

A motociclista Alyne Ribeiro Farias (26), faleceu ao ser atingida por uma carreta bitrem no fim da tarde desta terça-feira (21) no Indubrasil - bairro localizado no extremo oeste de Campo Grande.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Prainha e Indaiatuba - a última dá continuidade à rodovia BR-262 e recebe intenso tráfego de veículo, muitos deles de grande porte por causa do distrito industrial.

A carreta seguia pela rua Indaiatuba, quando foi realizar uma conversão à direita para entrar na rua Prainha e atingiu a motocicleta onde estava Aline, que tentou realizar uma ultrapassagem por aquele lado.

De acordo com o registro policial, a vítimas estaria indo buscar uma das filhas dela na creche. Ainda segundo a polícia, Alyne estava em uma Honda Titan CG e não possuía habilitação. A vítima morreu no local.

Após bater na cabine da carreta a condutora ficou presa no espaço entre o pneu dianteiro direito e a suspensão do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo dela do local com uso de desencarcerador.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão não apresentou embriaguez no teste do bafômetro e estava em baixa velocidade no momento do acidente. Ele contou que não viu a ultrapassagem, apenas ouviu o barulho da colisão.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) também chegaram a ser acionadas para auxiliar os trabalhos no local. A Polícia Civil foi chamada para cuidar do caso, que foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro como acidente de trânsito com vítima fatal, provocado pela própria vítima. (Com assessoria e informações apuradas).