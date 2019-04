FATALIDADE Motoqueira morre ao bater em muro, criança é arremessada contra poste Mulher de 27 anos morreu na hora

Uma mulher de aproximadamente 27 anos morreu na hora ao atingir o muro de uma residência no cruzamento da rua Praia Grande com a rua Jandaia do Sul, no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Segundo o Campo Grande News, na garupa da moto, estava uma criança de aproximadamente 9 anos, que com a pancada, foi arremessada contra um poste de iluminação da via.

Wellerson de Lima dos Santos, de 23 anos, o morador da residência atingida, prestou socorros às vítimas.

Conforme o site, o acidente ocorreu por volta das 14 horas de ontem (31). No local, haviam manchas de sangue e partes da motocicleta, uma Yamaha 150.

O morador ainda contou que o namorado da vítima havia passado pelo local, também de moto, no entanto não reconheceu a mulher. Ao chegar em casa e não encontrar a namorada, o homem então teria voltado ao local do acidente, onde se deparou com a namorada caída, já sem vida.