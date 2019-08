Polícia Motorista de aplicativo imobiliza ladrão durante tentativa de assalto no Nova Lima Suspeito foi preso em flagrante e tem ficha criminal extensa

IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET Foto: IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET

Um motorista de aplicativo de 36 anos conseguiu imobilizar um ladrão após uma tentativa de assalto durante uma corrida na noite desta sexta-feira (9) no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O suspeito de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar e além de ter diversas passagens pela polícia, estava foragido do sistema penal.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima trabalhava com um veículo Fiat Pálio, que foi chamado para corrida por uma jovem identificada apenas como “Larissa”. Ao chegar no local, na rua Rogirio Cavalari, Vila Nova Campo Grande, “Larissa” estava com outros três rapazes e informou que teria chamado a corrida para um amigo. “Um dos rapazes era o suspeito. Ele entrou no carro e indicou o local para onde supostamente queria ir”, disse o delegado Rodrigo Camapum.

Durante o trajeto, a vítima informou que o suspeito teria mudado várias vezes a rota e estava agitado. Ao passar pela rua Agenor Pinto, o autor encostou um canivete na perna da vítima e anunciou o assalto. “Depois colocou o canivete no pescoço da vítima, pedindo dinheiro”, conta o delegado.

A vítima então teria dito ao criminoso que estava sem dinheiro, mas teria um celular. “Ele não aceitou e jogou o aparelho, dizendo que queria dinheiro”. Neste momento, a vítima reagiu e durante uma briga com o criminoso, conseguiu tomar o canivete. O suspeito foi imobilizado até a chegada da Polícia Militar.

De acordo com o delegado, além de diversas passagens pela polícia, contra o criminoso também havia mandado de prisão em aberto.