PARQUE LAGEADO Motorista de caminhão foge após atropelar e matar motoqueiro Caminhão foi abandonado no local, motorista está foragido

Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Foto: Direto das Ruas/CG News

Motoqueiro, Leandro dos Santos Gauto, de 32 anos, morreu na noite desta segunda-feira (15), atropelado por um caminhão na rua Evelina Selingardi, no Parque Lageado, em Campo Grande. Após atropelar o motorista fugiu sem prestar socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, Leandro seguia em sua moto Yamaha Fazer, quando por volta das 18h50 acabou atropelado pelo caminhão. No documento não consta como isso ocorreu.

O caminhão Ford F600, foi abandonado no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso foi registrado como morte no trânsito na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), da Vila Piratininga e será investigado.