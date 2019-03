INTERIOR Operação da polícia de SC contra tráfico tem mandado em Sete Quedas Operação da polícia de SC contra tráfico tem mandado em Sete Quedas

Foto: Serviço Aeropolicial (SAER)/Polícia Civi

Realizada pela Polícia Civil de Santa Catarina, a operação Armagedon, contra o tráfico de drogas, cumpre mandado de prisão em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (12).

De acordo com o site NSC Total, são 29 mandados de prisão preventiva nos municípios em seis cidades catarinenses: Criciúma, Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Santa Rosa do Sul, Sombrio, Garopaba, além de Sete Quedas (MS).

No Estado, a operação tem apoio da Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira).

A ação também cumpre 31 mandados de busca e apreensão, 14 de sequestro de veículo, cinco de sequestro de imóvel e bloqueou 22 contas bancárias.

A Polícia Civil apreendeu drogas, dinheiro e armas. A reportagem não conseguiu contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil de Santa Catarina.