“Operação Nêmesis” Operação mira envolvidos em crimes de vingança em MS 10 mandados de prisão e oito de busca e apreensão

Movimentação policial em um dos pontos onde mandados são cumpridos nesta manhã Foto: André Barbosa/JP News

Policiais de Campo Grande estão em Três Lagoas – a 338 km da Capital – onde participam nesta manhã, de terça-feira (20) da “Operação Nêmesis”. A ação mira envolvidos em três assassinatos ocorridos no ano passado na cidade que faz divisa com o estado de São Paulo. Todos os crimes foram motivados por vingança.

Conforme o jornal JPnews, são pelo menos 10 mandados de prisão e oito de busca e apreensão. Alguns são cumpridos no Presídio de Segurança Média do município.

Investigações apontam que a ordem de execução de alguns casos foi dada de dentro da unidade penal, informou o delegado regional Rogério Makert. No presídio, os mandados são contra três detentos.

A operação conta com pelo menos 100 policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, Polícia Federal, Garras (Grupo Especializado de Repressão a Sequestro, a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestro), além de policiais do grupamento aéreo.

Até o começo desta manhã oito pessoas foram presos e dois adolescentes apreendidos.

Nêmesis – A operação foi batizada como Nêmesis, que é uma deusa da mitologia grega, conhecida também como a deusa da vingança.