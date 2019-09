"PAI E FILHO" Pai do homem que matou bebê de dois anos afogado está preso por estupro Evaldo pai foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão

Pai de rapaz que matou filho afogado foi preso por estupro Foto: Reprodução/JNE

Evaldo Zenteno, 51 anos, pai de Evaldo Christyan Dias Zenteno, 21 anos, que matou o filho de 2 anos na tarde de ontem (19) afogado em uma bacia no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, está condenado a 10 anos de prisão por estupro de vulnerável, contra uma criança de 9 anos, o crime ocorreu em 2017 no município de Aquidauana, no interior de Mato Grosso do Sul. As informações são do Campo Grande News.

Segundo apurou o site, o pai de Evaldo foi preso em 4 de junho de 2017, em flagrante enquanto estuprava a criança de 9 anos, vizinha dele. Conforme a denúncia, o homem atraía a criança até a janela da casa e obrigava a menina a fazer sexo oral, o homem deixava um caixote ao lado de fora de a casa para a criança subir e ele não precisar sair da casa.

A criança ganhava chocolate caso fizesse o que homem lhe pedia, revelou a polícia. Na casa de Evaldo Pai, foram encontrados calcinhas da criança além de boletim escolar e preservativos.

O homem se valia de contos de historinhas, já que sem seu guarda-roupas, foram encontradas figuras de desenhos infantis, apropriados por ele para consumar os abusos.

Pelo estupro da menina de 9 anos, o homem foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão.