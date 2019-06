BARBÁRIE Pai mata filho de sete anos a pauladas e enterra corpo nos fundos de casa Homem matou criança após se desentender com a avó da vítima

Rogério Alexandrino dos Santos, de 27 anos, durante apresentação Foto: Reprodução/Jair Araújo

Rogério Alexandrino dos Santos, de 27 anos, foi preso em Manaus, após confessar ter matado o próprio filho, de 7 anos, a pauladas, conforme a Polícia Civil do Amazonas. O homem revelou ainda, que após matar a criança, David Nonato Bentos dos Santos, enterrou a vítima no quintal nos fundos de casa.

O pai, que ajudante de pedreiro, disse ainda que momentos antes do crime, ele [pai] e a vítima [filho] brincavam juntos. O suspeito disse em depoimento que matou a criança após se desentender com aa mãe (avó da criança), que era quem cuidava do pequeno.

O delegado explicou que o crime foi premeditado, porque a cova havia sido cavada três dias antes do homicídio. Rogério vai responder também pelo crime de ocultação de cadáver.

Matéria editada as 12h28 para correção de infornação.

*Com informações do 'Extra'.