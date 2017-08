PMA autua empresa pecuarista em R$ 21,7 mil por desmatamento e exploração de madeira ilegal

Por: Redação com assessoria

Durante fiscalização na zona rural do município de Ribas do Rio Pardo, Policiais Militares Ambientais de Campo Grande autuaram ontem (11) à tarde, uma empresa proprietária de uma fazenda, localizada à margem da rodovia BR 262, por desmatamento e exploração de vegetação de cerrado sem autorização do órgão ambiental.

Na propriedade, havia o desmatamento em uma área de 3,5 hectares, com derrubada de diversas árvores de grande porte para a exploração da madeira sem autorização ambiental. As árvores derrubadas estavam sendo serradas em tábuas e havia algumas toras, que foram apreendidas. As atividades foram interditadas.

A empresa infratora, com domicílio jurídico em São Paulo (SP) foi autuada administrativamente e multada em R$ 21.750,00. Os responsáveis também responderão por crime ambiental, que prevê pena de seis meses a um a ano de detenção.