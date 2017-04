Ambiente PMA prende e autua pescador de 60 anos por armazenamento e pesca predatória

Policiais Militares Ambientais de Jardim realizavam fiscalização ambiental nesta quarta-feira (19) à tarde, na rodovia MS 382, no município de Guia Lopes da Laguna, quando vistoriaram um sítio em que o proprietário é pescador profissional e encontraram 7 kg de pescado das espécies Curimbatá, Piau e Cascudo, sendo que vários exemplares estavam abaixo da medida permitida por lei e alguns já estavam beneficiados sem terem sido vistoriados. O pescador também não possuía a guia de declaração de estoque e todo o pescado foi apreendido.

O infrator (60), residente no sítio, que confessou ter capturado o pescado, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o pescado apreendido, onde foi autuado em flagrante por crime de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 840,00.

O pescado será doado para instituições filantrópicas.