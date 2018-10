São Gabriel do Oeste Policia Civil prende sete suspeitos e desarticula distribuição de cocaína

Plácido, João Pedro, Juliano (em cima) Aguinaldo, Cássio, Marcos Luiz, Noelson (em baixo) (Foto: Divulgação PC)

A Polícia Civil de São Gabriel do Oeste prendeu sete pessoas e desarticulou a distribuição de cocaína no município durante operação.

Foram presos Aguinaldo Dias Portugal, Juliano Jesus Amaral, Marcos Luiz da Rocha, Cássio José dos Santos, Plácido Rodrigues Vieira, Noelson Silva Paniágua e João Pedro Nantes Barbosa.

Segundo informações repassadas a nossa reportagem, os policiais cumpriram mandados de prisão preventiva e busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel.

Durante a operação foram presas sete pessoas, apreendidos R$ 6 mil possivelmente oriundos do tráfico de drogas. Conforme informações do Delegado Fábio Magalhães dois núcleos responsáveis pela distribuição de cocaína no município foram desarticulados.