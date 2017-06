Ivinhema Policial civil aposentado morre após ser espancado durante roubo

O policial civil aposentado Jaime Ferreira Neves, 74 anos, morreu na madrugada deste sábado, dia 17 de junho, horas depois de ser espancado durante roubo de veículo.

O crime aconteceu na tarde de sexta-feira, na chácara onde a vítima residia com a esposa, no município de Ivinhema.

Segundo o site IviNotícias, Jaime estava internado em estado grave no Hospital Municipal. Ele foi encontrado ferido, pela esposa, em um dos quartos do imóvel, no Bairro Ecopark.

A mulher, ao chegar no local, chamou pelo marido, mas não foi atendida. Ela então buscou chave reserva e conseguiu abrir a porta, encontrado o marido ensanguentado.

O policial foi socorrido às pressas pelo Corpo de Bombeiros e levado para atendimento médico, mas não resistiu.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que a vítima tenha sido agredida por ladrões, já que o automóvel HB-20 não estava na garagem. Quando o homem foi encontrado, o sangue já havia coagulado, o que dá a entender que o ataque ocorreu horas antes.