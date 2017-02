"Caiu" Presos com pistola em ônibus, entregam "geral" e polícia desarticula quadrilha "Os acusados seriam integrantes do PCC"

Operação realizada pelo Batalhão de Choque na noite desta terça-feira (21), interceptou a ação de uma quadrilha, com integrantes do 'Tribunal do Crime do PCC' prendendo cinco pessoas e apreendendo dois adolescentes, em Campo Grande, nos bairros Nova Lima, Noroeste e Estrela D’Alva.

Por volta das 22 horas policiais do Choque fizeram rondas e em três bairros da Capital prenderam Kevin Renan Costa Lopes Souza (18), Fernando Patrick Oliveira Souza (19), Abel Oliveira dos Santos (25), e a mulher de um integrante da facção criminosa PCC Maiara Úrsula Fazan de moura (27), conhecida como ‘Malévola’, além da apreensão de dois adolescentes de 17 anos.

A quadrilha levantou suspeitas depois de um roubo, em uma tabacaria, na Avenida Ceará, na última segunda-feira (13), quando um adolescente, de 17 anos, e um dos integrantes da quadrilha assaltaram o local efetuando disparos e levando também um veículo Chevrolet Prisma.

Certamente o que levou essa galera para o "xilindró", foi aquela antiga expressão; "Quem não deve, não teme", mas eles deviam... E foi na noite desta terça-feira (21), que a polícia durante rondas avistou dois suspeitos com as características dos autores (do assalto a tabacaria), ao avistarem a viatura os homens 'temeram ' e rapidamente embarcaram no primeiro ônibus, que foi parado pelos policiais. Com eles foram encontrados uma pistola.

Com a prisão desses dois criminosos os autores da quadrilha, o Choque prendeu o restante em três bairros diferentes da cidade. Em uma das residências foram apreendidas armas, sendo duas pistolas e uma delas de um policial militar, que foi roubado há dois anos, além de dois quilos de cocaína, 1,5 de maconha, vários cartões de banco, documentos de identidade, dinheiro e um narguilé. (Com assessoria).