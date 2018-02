PRF intercepta carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai na BR- 163 Quatro pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de contrabando, associação criminosa, e fraudar/falsificar documento fiscal.

Nesta madrugada, 21 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cigarros,

e prendeu 4 pessoas.

No km 68, em Rio Verde de Mato Grosso/MS, os policiais observaram dois caminhões e três carros com atitude suspeita em um posto de combustível ás margens da rodovia.

O motorista de 32 anos declarou a equipe que estava transportando cigarros em sua carreta, e foi preso em flagrante por contrabando, ele já havia sido preso pelo mesmo crime anteriormente. No mesmo instante o condutor de outro caminhão se evadiu do local não sendo possível localizá-lo.

Os policiais encontraram estacionados os veículos Fiat/Palio com placas de Lins/SP, VW/ Nova Saveiro com placas de Campo Grande/MS, e Chevrolet/Ágile com placas de Pirapozinho/SP.

Os condutores de 27, 33 e 41 anos, confirmaram que estariam juntos fazendo o serviço de batedores para transportarem a carga de cigarros.

Foram encontrados várias caixas de cigarros que somaram 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) maços. Um prejuízo de cerca de 5.250.000 (cinco milhões duzentos e cinquenta) mil reais.

Os presos, juntamente com a carga de cigarros e os veículos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Campo Grande/MS.