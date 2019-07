OPERAÇÃO TRUNK PRF preso hoje, esteve preso em 2011 por envolvimento com a Máfia do Cigarro Os dois são acusados de receber dinheiro de quadrilhas contrabandistas para deixar passar cargas milionárias com cigarros vindas do Paraguai

Motel arrendado por policial rodoviário federal preso hoje em operação contra o contrabando Foto: Reprodução/CG News

Alaércio Dias Barbosa e um outro Policial Rodoviário Federal estão entre os oito presos nesta quarta-feira (31), durante a Operação Trunk, desencadeada pela Polícia Federal que conta com apoio da própria PRF, conforme a PF o objetivo é desarticular quadrilha de grande porte suspeita de comandar esquema de tráfico de cigarro do Paraguai.

O PRF Barbosa, foi preso nesta manhã durante o trabalho em um posto da PRF na BR-163, próximo ao município de Rio Brilhante, interior de Mato Grosso do Sul. O outro policial rodoviário foi preso em Nova Alvorada do Sul, mas a identidade dele ainda é desconhecida.

Ambos são acusados de receber dinheiro de quadrilhas contrabandistas para deixar passar cargas milionárias com cigarros vindas do Paraguai. A polícia revela que o Barbosa, para justificar o montante recebido, alugou um motel em Ponta Porã. O Campo Grande News revelou que se trata do Prime Motel e Pousada. Barbosa já reincidente na prática do crime, ele também esteve entre os acusados de ligação a Máfia do Cigarro, de 2011, chegou a figurar entre os 26 presos na Operação Marco 334, responsável por desarticular a atuação de cinco facções criminosas nas regiões de Novo Mundo e Eldorado, municípios no interior de Mato Grosso do Sul.

Em reportagem nesta manhã, o Campo Grande News ainda trouxe um complemento, de que a quadrilha da Máfia do Cigarro, hoje é chefiada por um paraibano conhecido como ‘Chico’, ele teria um imóvel em Ponta Porã. (Com informações do Campo Grande News).