TRÂNSITO Primeira morte de 2020: moto bate em muro, pai morre deixando quatro filhos Capital registra 1ª morte do ano em acidente no cruzamento da Rua Pororoca com Avenida Presidente Vargas

Buraco no muro de terreno baldio foi aberto com a força da colisão com o motociclista Foto: Marcos Maluf/Campo Grande News

Um motoqueiro de 29 anos morreu ao colidir com muro no cruzamento da Rua Pororoca com a Avenida Presidente Vargas, no Bairro Parque dos Laranjais, em Campo Grande. O violento acidente aconteceu nas primeiras manhã desse dia 1º de janeiro de 2020.

Segundo a polícia, o homem conduzia uma Yamaha pela Rua Pororoca, quando precisou fazer uma curva para entrar na Avenida Presidente Vargas, no entanto, a vítima acabou saindo da pista e bateu em um muro de terreno baldio às margens da via. Segundo apurou o Campo Grande News, o homem era frentista, vivia na região há dez anos e deixou quatro filhos.

Ainda segundo o site, o pai da vítima estava no local do acidente nessa manhã, chocado, disse ao veículo de comunicação que os netos ainda não sabiam sobre a morte do pai. As crianças estariam passando a virada do ano em Maracaju, interior de MS.

As reais causas do acidente ainda serão apuradas. No entanto, segundo o site, o pai e testemunhas reclamaram da sinalização no local.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento do Centro (Depac).

