Dourados Rapaz é preso com R$ 43 mil em notas falsas no travesseiro "O rapaz confessou que havia comprado o dinheiro falso em um comércio de Pedro Juan Caballero"

Foto: Reprodução/TV Morena

Um rapaz de 19 anos foi preso ontem, quinta-feira (19), em Dourados, a 214 quilômetros de Campo Grande, com notas falsas escondidas dentro de um travesseiro.

A Polícia Militar (PM) fiscalizava ônibus na rodoviária do município e em um deles encontrou um travesseiro com peso maior do que o normal. O travesseiro foi aberto e dentro havia cédulas falsas de R$ 20 e R$ 50 que somaram cerca de R$ 43 mil.

A poltrona onde estava o travesseiro não tinha nenhum passageiro. No entanto, um rapaz que sentava próximo demonstrou excesso de nervosismo e confessou que havia comprado o dinheiro falso em um comércio de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha à Ponta Porã.

O rapaz, o travesseiro e as cédulas foram encaminhados à Polícia Federal, em Dourados.