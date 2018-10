‘Samura’ Senad desarticula braço de organização criminosa que atuava na fronteira Entre os presos está um suspeito de ser parte da liderança do Comando Vermelho

Foto: Reprodução/Porã News

Agentes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) do Paraguai iniciaram na manha desta quarta-feira (10/10), operação na região de Bella Vista Norte, município paraguaio que faz fronteira com o Brasil através de Bela Vista. A ação resultou na desarticulação de uma facção criminosa conhecida como ‘Samura’.

De acordo com o Porã News, o grupo é especializado no transporte aéreo de drogas do país vizinho as grandes cidades brasileiras e outros locais.

Ainda segundo o site, durante a operação foram presos dez integrantes da facção criminosa entre eles o líder do bando identificado como, Jorge Teofilo Samudio Gonzalez, o “Samura”, que seria o elo entre outras facções criminosas que atuam nos estados de Amambay, Canindeyu e Concepcion no Paraguai com possíveis ramificações em território brasileiro.

Samudio também é considerado um dos lideres do CV (Comando Vermelho) que teria se instalado na região de fronteira de Bela Vista. De lá, controlava as plantações de droga e o transporte a bordo de aeronaves ao território brasileiro.

A identidade dos outros presos durante a operação, não foram divulgados pela Senad que encaminhou os mesmos a base de operação na capital do Paraguai, Assunção.

Ainda de acordo com o departamento que investiga o narcotráfico, Jorge Teofilo Samudio é foragido da Justiça desde 2011 quando foi apreendido com 370 quilos de cocaína que seriam dele.